Mobil Gibran Dicegat Warga saat Kunjungan ke Tapanuli Tengah

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming dicegat sejumlah warga saat melakukan perjalanan menuju lokasi peninjauan Sabo Dam di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Jumat (4/9/2026). Gibran yang berada dalam mobil langsung keluar dan mendengarkan aspirasi dari sejumlah warga tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kondisi dan kebutuhan mereka pascabencana, antara lain mengenai jaminan hidup, pembangunan hunian tetap (huntap), serta percepatan penyelesaian Sabo Dam di Tukka.

Gibran mendengarkan satu per satu aspirasi yang disampaikan masyarakat. Ia menegaskan berbagai kebutuhan dan kendala yang disampaikan masyarakat penting menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti.

“Setiap kendala dan keluhan yang dialami warga terdampak adalah hal penting yang harus ditindaklanjuti, karena merupakan tanggung jawab pemerintah memastikan kendala masyarakat selama masa pemulihan bisa tertangani,” kata Gibran.

Terkait jaminan hidup, warga menyampaikan harapannya agar dukungan pemerintah dapat terus diberikan selama mereka masih berada dalam masa pemulihan pascabencana. Aspirasi mengenai huntap juga disampaikan agar masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian tempat tinggal yang layak dan aman.