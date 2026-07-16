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Kunjungan Wapres Gibran ke Sumsel Dikawal Ketat, 1.000 Polisi Dikerahkan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |10:52 WIB
Kunjungan Wapres Gibran ke Sumsel Dikawal Ketat, 1.000 Polisi Dikerahkan
Kunjungan Wapres Gibran Rakabuming Raka ke Sumsel dikawal ketat (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
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JAKARTA – Polda Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan pengamanan ketat dalam rangkaian kunjungan kerja (kunker) Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Kota Palembang, Sumsel, Kamis (16/7/2026).

Meski menerapkan standar pengamanan VVIP tingkat tinggi, Polda Sumsel memastikan seluruh skema pengamanan di lapangan dirancang secara humanis agar tidak mengganggu rutinitas dan aktivitas keseharian masyarakat.

Dalam pelaksanaan teknisnya, Karo Ops Polda Sumsel Kombes Pol M. Anis Prasetio, menegaskan Polda Sumsel mengerahkan kekuatan penuh guna menjamin keamanan agenda kenegaraan tersebut.

"Kami telah menerjunkan 1.009 personel gabungan yang dibagi ke dalam berbagai satuan tugas (satgas). Mulai dari Satgas Pengamanan, Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Penegakan Hukum (Gakkum), Satgas Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas), hingga Satgas Tindak. Semuanya bersinergi memastikan situasi kamtibmas di Bumi Sriwijaya tetap sangat kondusif selama kunjungan berlangsung," kata Anis.

Lebih lanjut, ia menekankan pola pengamanan ini sengaja dibuat terukur dan dinamis. Di sepanjang rute padat yang dilintasi rombongan, seperti kawasan Demang Lebar Daun, Kol. H. Burlian, hingga akses menuju Jembatan Musi V dan Bandara SMB II, Satgas Kamseltibcarlantas melakukan pengamanan secara humanis dan tidak mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat.

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