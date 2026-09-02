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Roy Suryo Soroti Hilangnya Gelar Kehormatan Gibran dalam SK Penyetaraan Ijazah S1

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |18:21 WIB
Roy Suryo Soroti Hilangnya Gelar Kehormatan Gibran dalam SK Penyetaraan Ijazah S1
Roy Suryo Soroti Hilangnya Gelar Kehormatan Gibran/Okezone
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JAKARTA-Pakar Telematika, Roy Suryo mendampingi NialHoran (Niat Pulihkan Kehormatan Gibran), Luke Susilo menyambangi Kemendiktisaintek, Jakarta pada Rabu (2/9/2026).  Roy Suryo heran mengapa sampai gelar kehormatan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka dalam SK penyetaraan ijazah S1 justru hilang.

"Hari ini kita akan mengantar surat yang dipegang Pak Luke Susilo, untuk mempertanyakan tentang adanya gelar kehormatan yang hilang. Kenapa bisa hilang?" ujar Roy Suryo pada wartawan, Rabu (2/9/2026).

Menurutnya, ijazah S1 Gibran yang berasal dari Management Development Institute of Singapore (MDIS) kerja sama Universitas Bradfor, yang mana ijazahnya itu terdapat gelar Bachelor of Science dengan di dalamnya terdapat Honours.

Namun, saat penerbitan SK Penyetaraan ijazah S1 itu oleh Kemendiktisaintek, gelar kehormatan berupa Honours itu justru hilang.

"Sebenarnya dalam surat itu dari MDIS atau Bradford itu ada honors, gelarnya tuh ada Bachelor of Science tapi ada dalam kurung Honours, jadi ada gelar kehormatan. Ternyata dalam penyetaraan, kehormatannya enggak ada," tuturnya.

 

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