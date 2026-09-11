Mahasiswa Kedokteran Universitas Brawijaya yang Lompat dari Lantai 6 Dirawat di Rumah Sakit

MALANG - Mahasiswa Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Brawijaya (UB) berinisial RR masih menjalani perawatan di rumah sakit setelah mengalami insiden di Gedung Fakultas Bio-industri Pertanian dan Kehutanan (FBiPK) Universitas Brawijaya, Jumat (11/9/2026).

RR diketahui merupakan mahasiswa semester 3 Program Studi Kedokteran. Korban mengalami luka-luka dan langsung mendapatkan penanganan medis setelah insiden tersebut.

Kapolsek Lowokwaru, Kompol Anang Tri Ananta membenarkan adanya kejadian tersebut. Menurutnya, korban merupakan mahasiswa FK UB asal Bogor, Jawa Barat.

"(Korban) mahasiswa semester 3," ungkap Anang.