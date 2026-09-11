Breaking News! Gempa Darat M4,7 Guncang Donggala Sulteng, Dirasakan di Palu hingga Sigi

JAKARTA - Gempa bumi kekuatan magnitudo (M) 4,7 mengguncang wilayah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Jumat (11/9/2026) pagi. Gempa tersebut berpusat di darat.

Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), mengatakan, pusat gempa berada di 40 kilometer utara Donggala, dengan koordinat 0,32 Lintang Selatan (LS) dan 119,82 Bujur Timur (BT). Gempa memiliki kedalaman 10 kilometer.

BMKG mencatat gempa dirasakan dengan intensitas III-IV Modified Mercalli Intensity (MMI) di Donggala. Sementara itu, gempa dirasakan II-III MMI di Palu dan Sigi.

Gempa (UPDATE) Mag:4.7, 11-Sep-26 07:53:46 WIB, Lok:0.32 LS, 119.82 BT (Pusat gempa berada di darat 40 km utara Donggala), Kedalaman:10 Km Dirasakan (MMI) III-IV Donggala, II-III Palu, II-III Sigi,” tulis BMKG dalam informasi resminya.

BMKG juga mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. Belum diketahui apakah ada bangunan yang rusak akibat gempa tersebut.

“Hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi,”demikian keterangan BMKG.

(Fahmi Firdaus )

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