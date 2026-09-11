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BMKG Ungkap Banyak Alat Sensor Gempa yang Hilang

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |06:10 WIB
BMKG Ungkap Banyak Alat Sensor Gempa yang Hilang
Plh Direktur Meteorologi Publik BMKG, Ida Pramuwardani (foto: dok ist)
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JAKARTA - Pelaksana Harian (Plh) Direktur Meteorologi Publik BMKG, Ida Pramuwardani mengungkap jika banyak alat sensor gempa yang hilang. Hal ini dinilai menjadi salah satu kendala yang dihadapi.

Hal ini disampaikan Ida dalam forum diskusi 'Dialektika Demokrasi' bertajuk Waspada Gunung Berapi, Bagaimana Langkah Mitigasinya?' yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 10 September 2026.

"Kendala kedua yaitu banyak sensor, apalagi sensor yang ada di sensor gempa, Pak. Ini saya dapat info dari teman-teman, itu banyak yang hilang, Pak," kata Ida.

Dalam kesempatan tersebut, Ida mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga seluruh peralatan yang berkaitan dengan mitigasi kebencaan. Salah satunya alat sensor gempa yang dimaksud.

"Sensor itu sangat penting untuk jaga keselamatan kita juga. Jadi kalau misalnya dia itu oh ini ada apa barang diambil, seperti itu. Itu juga permasalahan banyak sekali sensor-sensor BMKG itu yang hilang," ujarnya.

 

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Topik Artikel :
Alat Gempa BMKG Gempa
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