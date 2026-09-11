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Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bogor Berpotensi Hujan Disertai Petir

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |05:10 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bogor Berpotensi Hujan Disertai Petir
Cuaca Hujan (foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek pada Jumat (11/9/2026) secara umum cerah hingga berawan.

Pada pagi hari, cuaca secara umum diprediksi cerah hingga berawan. Sementara pada siang hingga sore hari, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan. Namun, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor.

BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor pada malam hari.

Untuk suhu udara, wilayah Kabupaten dan Kota Bogor diprakirakan berada pada kisaran 22-34 derajat Celsius. Sementara wilayah Jabodetabek lainnya berada pada kisaran 26-34 derajat Celsius.

Kelembapan udara diprakirakan berkisar 44-92 persen. Adapun angin permukaan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5-30 kilometer per jam.

Masyarakat, khususnya yang beraktivitas di wilayah Bogor, diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan disertai petir pada malam hari.

(Awaludin)

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Topik Artikel :
cuaca jabodetabek BMKG Cuaca
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