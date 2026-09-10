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BMKG: Sebaran Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau Menjauh dari Wilayah Indonesia

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |17:05 WIB
BMKG: Sebaran Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau Menjauh dari Wilayah Indonesia
Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Meteorologi Publik BMKG, Ida Pramuwardani.
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JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan wilayah daratan maupun perairan di Indonesia saat ini sudah bersih dari sebaran abu vulkanik imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik tersebut dilaporkan telah bergerak menjauh menuju kawasan samudra.

Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Meteorologi Publik BMKG, Ida Pramuwardani, menjelaskan bahwa pergerakan abu vulkanik sebelumnya didominasi ke arah barat menuju samudra.

"Abunya sudah jelas jauh ya, karena kemarin dominasinya mengarah ke arah barat samudra. Sehingga sekarang sudah ada di level ketinggian yang cukup tinggi di samudra," kata Ida di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Lebih lanjut, BMKG memastikan tidak ada lagi aktivitas sebaran abu vulkanik yang terdeteksi di wilayah Indonesia, baik di perairan maupun di atas daratan.

Bahkan, kondisi di sekitar Gunung Anak Krakatau sendiri sudah dinyatakan nihil dari sebaran abu vulkanik sejak dini hari tadi.

"Kemudian untuk wilayah di sekitar Indonesia, baik itu di sekitar perairannya ataupun di atas daratannya, itu saat ini tidak terpantau adanya sebaran debu vulkanik. Bahkan di Gunung Anak Krakatau sendiri sejak semalam itu sudah tidak ada lagi terpantau adanya sebaran debu vulkanik per jam 01.00 WIB," ujarnya.

(Rahman Asmardika)

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