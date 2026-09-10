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Reserse Lulusan Adhi Makayasa 2001 Ditunjuk Jadi Dirreskrimsus Polda Jabar

Zen Teguh , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |06:06 WIB
Reserse Lulusan Adhi Makayasa 2001 Ditunjuk Jadi Dirreskrimsus Polda Jabar
Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso (kanan) saat menjabat Kapolres Bogor Kota. (Foto: dok Pemkot Bogor)
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memutasi 424 perwira tinggi dan perwira menengah Polri pada akhir Agustus 2026. Turut masuk dalam daftar mutasi jabatan ini yaitu lulusan terbaik Akpol 2001 Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso.

Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST 18779/VIII/KEP./2026 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri, Bismo yang sebelumnya Analis Kebijakan Madya bidang Pideksus Bareskrim Polri (dalam rangka Dikbangti TA 2026) kini digeser ke wilayah teritorial.

“Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso diangkat dalam jabatan sebagai Dirreskrimsus Polda Jabar,” bunyi salinan Surat Telegram Kapolri, dikutip Kamis (10/9/2026).

Bismo merupakan reserse kenyang pengalaman. Berbagai jabatan pernah mampir di pundaknya mulai Kanit Reskrim Polsek Gayungan, Kanit Reskrim Polsek Sawahan 2004, Kanit Reskrim Polsek Wonokromo 2006, dan KBO Reskrim Polresta Surabaya Selatan. 

Kariernya terus menanjak hingga menjadi Penyidik Muda Unit III Dit 4 Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri (2010), Kanit Lidik V Krimsus Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara (2011), dan Kanit II Subdit I/Indagdit Reskrimsus Polda Metro Jaya (2012). 

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