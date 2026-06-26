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Kombes Putu Kholis Aryana Dirotasi Jadi Kapolres Metro Bekasi Kota

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |11:26 WIB
Kombes Putu Kholis Aryana Dirotasi Jadi Kapolres Metro Bekasi Kota
Ilustrasi Polri (Foto: Dok)
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi sejumlah jabatan. Di antaranya, posisi Kapolres Metro Bekasi Kota. Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1335/VI/KEP./2026 tertanggal 25 Juni 2026, Kombes Putu Kholis Aryana diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Metro Bekasi Kota Polda Metro Jaya.

Sebelum ditunjuk mengisi jabatan tersebut, Putu menjabat sebagai Kapolresta Malang Kota Polda Jawa Timur. Ia menggantikan Kombes Kusumo Wahyu Bintoro yang sebelumnya memimpin Polres Metro Bekasi Kota.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan adanya mutasi tersebut.

“Mutasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, kapasitas kepemimpinan, serta efektivitas pelaksanaan tugas Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Rotasi jabatan ini merupakan bagian dari langkah Polri untuk menjaga ritme organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui mutasi ini, diharapkan seluruh personel yang mendapatkan amanah jabatan baru dapat segera beradaptasi, meningkatkan kinerja, dan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi serta masyarakat,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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