Kapolda Metro Jaya Resmi Dijabat Komjen, Sama dengan Pangdam Jaya Jenderal Bintang 3

JAKARTA - Posisi Kapolda Metro Jaya naik satu tingkat lebih tinggi. Kini, posisi tersebut dijabat dengan pangkat Komisaris Jenderal (Komjen).

Kapolda Metro Jaya sendiri sebelumnya dijabat oleh Irjen atau Jenderal bintang dua. Setelah adanya peningkatan, posisi tersebut ditempati Jenderal bintang tiga.

Berdasarkan sumber Okezone, jabatan Kapolda Metro Jaya tetap diisi oleh perwira tinggi Asep Edi Suheri. Ia kini sudah menjabat Komjen alias bintang tiga yang tadinya Irjen.

Bahkan berdasarkan sumber itu, Mabes Polri malam ini, sudah menggelar Korps Raport terkait kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi Komjen Asep Edi Suheri.

Sementara itu, terkait hal ini, pihak Mabes Polri belum menjawab konfirmasi melalui pesan tertulis dari Okezone terkait dengan hal tersebut.