Profil dan Rekam Jejak Mentereng Asep Edi Suheri, Kapolda Metro Jaya yang Naik Pangkat Jenderal Bintang 3

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri resmi mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Komisaris Jenderal (Komjen) atau Jenderal Bintang 3. Kenaikan pangkat tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres).

“Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/Polri/Tahun 2026 tanggal 13 Mei 2026,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, dikutip, Jumat (15/5/2026).

Sebelumnya, jabatan Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta (Pangdam Jaya) resmi dijabat oleh perwira tinggi (Pati) TNI bintang tiga setelah validasi organisasi.

Sementara, Pangdam Jaya saat ini masih dijabat oleh Letnan Jenderal (Letjen) Deddy Suryadi yang juga sebelumnya berpangkat Mayjen.

Profil Asep Edi Suheri

Komjen Asep Edi Suheri resmi menduduki jabatan Kapolda Metro Jaya pada 5 Agustus 2025. Berbagai jabatan strategis pernah diduduki abituren Akademi Kepolisian (Akpol) 1994 ini.

Asep memiliki rekam jejak yang baik pada bidang reserse. Dia pernah menjadi Kapolres Cirebon Kota pada 2011 dan Kapolres Sukabumi pada tahun berikutnya. Asep mendapat kepercayaan menjadi wakapolres di Polres Metro Bekasi Kota pada 2015.

Setelah itu, kariernya pun terus naik, Asep ditunjuk sebagai Kapolres Metro Tangerang Kota setahun berikutnya.