Bripka Arya Tewas Ditembak Maling Motor, Kapolda Lampung: Polri Kehilangan Putra Terbaiknya!

LAMPUNG – Suasana haru menyelimuti prosesi pelepasan dan pemakaman jenazah anggota Dit Intelkam Polda Lampung Bripka (Anumerta) Arya Supena yang gugur dalam tugas. Peristiwa tragis tersebut terjadi di depan Toko Yuzi Akmal, Jl. ZA. Pagaralam, Labuhan Ratu.

Kapolda Lampung, Irjen Pol Helfi Assegaf, bersama Wakapolda Lampung, dan beberapa Pejabat Utama Polda Lampung, hadir langsung dalam upacara penghormatan terakhir secara kedinasan.

“Sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian dan keberanian almarhum, institusi Polri memberikan penghargaan kenaikan pangkat luar biasa menjadi Bripka Anumerta,” ujar Kapolda Lampung, Irjen Pol Helfi Assegaf, Minggu (10/5/2026).

Bripka Arya yang saat itu tengah dinas dan melintasi toko roti yussy akmal dengan menggunakan sepeda motor, dan memergoki dua orang pria yang mencurigakan dan yang sedang berusaha merusak kunci stang sepeda motor milik warga atas nama NM.

Saat mencoba menegur dan menghentikan aksi tersebut, salah satu pelaku melepaskan tembakan jarak dekat yang mengenai kepala almarhum.

Almarhum sempat dilarikan ke RS Bhayangkara Polda Lampung untuk mendapatkan tindakan medis darurat, namun dinyatakan meninggal dunia akibat luka tembak kritis yang dideritanya.

Jenazah dilepas dari rumah duka dengan prosesi pemakaman kedinasan Polri yang dihadiri oleh keluarga, kerabat, serta rekan sejawat dari jajaran Polda Lampung. Upacara pemakaman secara kedinasan dengan inspektur upacara Direktur Intelkam Polda Lampung.