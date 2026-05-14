Kapolda Metro Asep Edi Resmi Jadi Komjen Berdasarkan Keppres RI

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri resmi mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi. Hal itu dibenarkan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto.

“Benar, Kapolda Metro Jaya saat ini berpangkat Komisaris Jenderal Polisi,” kata Budi kepada wartawan, Kamis (14/5/2026).

Budi menerangkan, kenaikan pangkat tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres).

“Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/Polri/Tahun 2026 tanggal 13 Mei 2026,” ujar dia.