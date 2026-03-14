Aktivis KontraS Disiram Air Keras, Kapolda Metro: Masih Pendalaman!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |21:02 WIB
Aktivis KontraS Disiram Air Keras, Kapolda Metro: Masih Pendalaman!
Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menyatakan masih mendalami kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.

"Masih dilakukan pendalaman," ujar Asep saat ditemui di Terminal Terpadu Pulogebang, Jakarta Timur, Sabtu (14/3/2026).

Asep mengatakan anak buahnya masih mengusut pelaku penyiraman terhadap Andrie. Ia pun meminta restu dari publik agar pelaku dapat ditangkap dalam waktu dekat.

"Anggota saya masih bekerja, bekerja keras. Doakan saja bisa terungkap dengan cepat ya," ujar Asep.

Sekadar informasi, Andrie disiram air keras oleh dua orang tak dikenal setelah melakukan perekaman siniar (podcast) di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bertajuk “Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia."

Akibat penyiraman air keras ini, Andrie mengalami luka serius di sekujur tubuh, terutama pada area tangan kanan dan kiri, muka, dada, serta bagian mata. Dari hasil pemeriksaan, Andrie mengalami luka bakar sebanyak 24%.
 

Berita Terkait
Disiram Air Keras, Begini Kondisi Terkini Aktivis KontraS Andrie Yunus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/337/3202349/mensesneg-VRM9_large.jpg
Respons Istana soal Dugaan Teror terhadap Ketua BEM UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/338/3194094/dj_donny-zCLO_large.jpg
DJ Donny Diteror, Polisi Dalami Alat Bukti dan Periksa 5 Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/338/3193951/viral-2aqN_large.jpg
Salim Dower dan DJ Donny Diteror Bom Molotov, Istana: Hari Gini Masih Ada yang Begitu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193683/teror-GZ6r_large.jpg
Bongkar Pelaku Teror di Rumah DJ Donny, Kompolnas Sarankan Polisi Pakai Cell Dump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193109/viral-fsAN_large.jpg
Polda Metro Buru Pelaku Teror Bom Molotov di Rumah DJ Donny
