Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Islah Bahrawi Ngaku Diintimidasi OTK, Rumah Diintai hingga Dibuntuti

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |18:30 WIB
Islah Bahrawi Ngaku Diintimidasi OTK, Rumah Diintai hingga Dibuntuti
Islah Bahrawi (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi, mengaku dirinya dan keluarga mendapatkan dugaan intimidasi oleh sekelompok orang tak dikenal (OTK). Kejadian tersebut terjadi sejak akhir Mei 2026 lalu hingga Kamis 4 Juni 2026 malam.

Kejadian itu diketahui pada 21 Mei, sekembalinya Islah usai menghadiri acara peringatan 28 tahun Reformasi di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Saat itu, banyak tetangga yang datang menceritakan ihwal adanya OTK yang terlihat memantau kediamannya sekitar 18-19 Mei.

"Ada tetangga melaporkan bahwa, 'Pak, selama bapak berangkat ke Jogja tanggal 16 kemarin, rumah bapak ini banyak sekali orang yang seliweran di depan rumah bapak dan melakukan pemotretan, pengambilan video, sampai mereka itu hampir melompat pagar untuk memvideokan apa yang ada di dalam rumah'," kata Islah di kantor YLBHI, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Tak hanya memantau kediamannya, kata Islah, OTK ini juga turut menggali informasi kepada tetangga ihwal aktivitas harian keluarga, jumlah anggota keluarga, hingga jam kerja asisten rumah tangga.

"Menurut saya itu adalah, kalau dalam dunia intelijen, mungkin ada profiling awal. Mereka melakukan profiling dan mapping, pemetaan dan seterusnya, lewat tetangga-tetangga, dan itu cara yang lazim biasanya," ujarnya.

Islah turut menunjukkan hasil gambar dari aktivitas pemantauan yang dilakukan OTK di sekitar kediamannya. Aktivitas itu dilakukan sejak pukul 09.00 WIB dan selesai sekitar 2,5 jam berselang.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Intimidasi Islah Bahrawi Teror
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207728/palti-lQF6_large.jpg
Palti Hutabarat Diteror Kepala Anjing, Dikirim ke Rumah Orangtuanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/337/3207362/manik_margamahendra-m7CP_large.jpg
Perindo Kutuk Keras Aksi Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis HAM Andrie Yunus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/337/3207328/henry_indraguna-5OWj_large.jpg
Aktivis KontraS Jadi Korban Penyiraman Air Keras, Pengamat: Cederai Prinsip Negara Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/337/3206987/jusuf_kalla-xLSQ_large.jpg
JK Desak Polisi Bergerak Cepat Ungkap Penyiram Air Keras ke Aktivis KontraS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/337/3206981/penyiraman_air_keras-rxc9_large.jpg
Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Naik Sidik, Polisi Segera Tetapkan Tersangka?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/337/3206979/teror-W2Bm_large.jpg
Polisi Diminta Bongkar Dalang Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement