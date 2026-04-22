HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang May Day, Polda Metro Serap Aspirasi Buruh dan Jaga Iklim Industri Kondusif

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |16:53 WIB
Jelang May Day, Polda Metro Serap Aspirasi Buruh dan Jaga Iklim Industri Kondusif
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggelar kegiatan Dialog Desk Ketenagakerjaan bersama serikat buruh menjelang May Day 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk menyerap aspirasi para pekerja.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri mengungkapkan, bahwa dialog ini menjadi wadah untuk mendengarkan langsung berbagai permasalahan yang dihadapi buruh. Ia menilai hubungan antara Polda Metro Jaya dan pekerja selama ini telah terjalin dengan baik dan diharapkan semakin kuat ke depan.

"Dialog ini kita lakukan untuk menyerap aspirasi buruh secara langsung. Hubungan yang sudah baik ini harus terus dijaga dan diperkuat. Persoalan ketenagakerjaan juga merupakan tanggung jawab bersama yang perlu diselesaikan secara kolektif oleh seluruh pihak terkait,” kata Asep, Rabu (22/4/2026).

Ia juga menyampaikan bahwa perkembangan situasi global perlu menjadi perhatian bersama, dalam melihat dinamika ketenagakerjaan di tingkat lokal.

"Kondisi global tentu berdampak hingga ke tingkat lokal, termasuk sektor ketenagakerjaan. Karena itu, hal ini perlu kita cermati dan antisipasi bersama," ujarnya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212440//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-n2kz_large.jpg
Kapolri Komitmen Perkuat Soliditas dengan Buruh hingga Ciptakan Iklim Investasi Kondusif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/320/3212025//phk-SrYs_large.jpg
4 Fakta Sinyal PHK Besar-besaran 3 Bulan Lagi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/320/3210986//phk-JSCW_large.jpg
Buruh Ungkap Ada Sinyal PHK Besar-besaran 3 Bulan Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/320/3210947//buruh-td2L_large.jpg
Buruh Siapkan 6 Tuntutan dalam Aksi May Day 2026, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/320/3210483//buruh-SQEy_large.jpg
Tak Semua Pekerja Bisa WFH, Buruh Minta Kompensasi dan Perlindungan Jam Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/338/3206960//polda_metro_jaya-d03D_large.jpg
Aktivis KontraS Disiram Air Keras, Kapolda Metro: Masih Pendalaman!
