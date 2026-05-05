Kapolda Metro Bertemu Pramono, Nasib Persija vs Persib di SUGBK Belum Jelas

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, pada Selasa (5/5/2026). Keduanya bertemu secara tertutup di kantor gubernur tersebut.

Pantauan di lokasi, Asep tiba di Balai Kota sekira pukul 13.04 WIB. Ia pun langsung masuk ke dalam Balai Kota untuk melangsungkan pertemuan tertutup dengan Pramono.

Setelah pertemuan itu, Pramono mengantarkan Asep keluar dari kantor gubernur sekira pukul 13.32 WIB. Sebelum menuju ke mobil untuk meninggalkan lokasi, Asep menyempatkan untuk bersalaman dengan Pramono.

Asep pun meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan kepada awak media. Begitu juga Pramono yang enggan menanggapi ketika ditanya pengamanan laga Persija vs Persib yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu 10 Mei 2026.

“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh,” respons Pramono.

Meski keduanya telah bertemu, hingga kini belum ada kepastian terkait penggunaan SUGBK. Pasalnya, baik Kapolda Metro Jaya maupun Gubernur DKI tidak secara tegas mengungkapkan maksud dari pertemuan tersebut.

Dalam kesempatan berbeda, awak media juga menanyakan kepastian laga Persija vs Persib kepada Pramono karena nasib penggunaan SUGBK masih belum jelas, bahkan terancam batal.