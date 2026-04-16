Pramono: Operasi Pembersihan Ikan Sapu-Sapu Digelar di Lima Kota

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan operasi pembersihan ikan sapu-sapu akan digelar serentak di lima wilayah kota administratif DKI Jakarta. Kegiatan tersebut dijadwalkan mulai dilaksanakan besok, Jumat 17 April 2026 pagi.

Pramono menyebut operasi ini akan menyasar seluruh wilayah Jakarta, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara.

“Jadi untuk pembersihan ikan sapu-sapu akan dilakukan di lima kota. Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Kegiatan penangkapan ikan sapu-sapu tersebut akan dimulai pada pukul 07.30 WIB dan dilakukan secara serentak di sejumlah titik yang telah ditentukan.

Pramono juga mengungkapkan rencana dirinya untuk turut serta dalam kegiatan tersebut, meskipun lokasi penugasan masih akan menyesuaikan pengaturan dari pihak terkait.