Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono: Operasi Penangkapan Ikan Sapu-Sapu Digelar Serentak di 5 Wilayah Besok

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |15:09 WIB
Operasi serentak penangkapan ikan sapu-sapu (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menggelar operasi serentak penangkapan ikan sapu-sapu, pada Jumat (17/4/2026). Kegiatan tersebut akan berlangsung di lima wilayah administratif.

"Betul, besok ada kegiatan operasi penangkapan ikan sapu-sapu di DKI Jakarta di lima wilayah," kata Kabid Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Eny Suparyani, Kamis (16/4/2026).

Eny menyebut kegiatan tersebut akan berlangsung mulai pukul 07.30 WIB hingga 10.00 WIB. Ia mengatakan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dijadwalkan hadir di lokasi penangkapan ikan sapu-sapu di wilayah Jakarta Utara.

"Personel akan dilengkapi alat tangkap seperti jala, jaring, serok, sepatu bot, sarung tangan, karung, pacul, linggis, dan lain-lain," ujarnya.

Adapun lima lokasi penangkapan ikan sapu-sapu, yakni:

1. Kali Anak TSI, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat
2. Saluran RW 06, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara
3. Kali Cideng Plaza Indonesia, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat
4. Pintu Air Outlet Setu Babakan, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan
5. Dermaga Eco Eduwisata Ciliwung, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur

(Awaludin)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement