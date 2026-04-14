Pemprov DKI Bakal Gelar Rapat Khusus Terkait Pembasmian Ikan Sapu-sapu

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 14 April 2026 |23:35 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengaku akan menggelar rapat khusus terkait penanganan ikan sapu-sapu. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta tengah menggencarkan penangkapan ikan sapu-sapu, salah satunya melalui kegiatan yang telah dilaksanakan di Kali Cideng, depan Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, pada Jumat 10 April 2026.

"Dalam waktu dekat ini Pemerintah DKI Jakarta akan mengadakan rapat khusus mengenai ikan sapu-sapu," kata Pramono di Jakarta Timur, Selasa (14/4/2026).

Penangkapan ikan sapu-sapu di depan Plaza Indonesia tersebut dijadikan role model untuk penanganan di lokasi lain. Oleh karena itu, dalam rapat nanti, Pramono akan mengundang seluruh wali kota di Jakarta.

"Karena saya akan meminta seluruh wali kota, kecuali Kepulauan Seribu untuk menangani ini, karena dampaknya sudah terasa," ujarnya.

Pramono menuturkan, keberadaan ikan sapu-sapu sangat merusak ekosistem perairan. Selain merusak tanggul lingkungan, ikan ini juga menjadi predator yang menghabiskan sumber makanan ikan lokal.

"Mereka sangat kuat dan menjadi predator bagi ikan-ikan lokal seperti wader dan lainnya. Makanannya diambil semua, dan mereka merusak tanggul karena menjadikannya sebagai tempat hidup," jelasnya.

 

