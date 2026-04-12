Pemprov DKI Siapkan Operasi Bersih Ikan Sapu-Sapu di Seluruh Kali Jakarta

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperluas operasi penangkapan ikan sapu-sapu di seluruh kali di Ibu Kota. Kegiatan penangkapan ini telah dilaksanakan pada Jumat 10 April 2026 di Kali Cideng, depan Plaza Indonesia, Jakarta Pusat.

Pramono menyebut operasi pertama yang dilakukan di Kali Cideng tersebut efektif mengurangi populasi ikan. Namun, ia mengakui belum semua ikan sapu-sapu di kali tersebut berhasil ditangkap.

"Jadi kemarin di Kali Cideng memang sudah cukup banyak ikan sapu-sapu yang ditangkap, tapi tidak mungkin langsung selesai. Namun, ini merupakan sesuatu yang bermanfaat dan memberikan kontribusi positif," kata Pramono, Minggu (12/4/2026).

Pramono menuturkan, keberadaan ikan sapu-sapu sangat merusak ekosistem perairan. Selain merusak tanggul lingkungan, ikan ini juga menjadi predator yang menghabiskan sumber makanan bagi ikan lokal.

"Memang ikan sapu-sapu ini merusak, terutama tanggul lingkungan, dan juga menjadi predator karena makanan bagi ikan lain dihabiskan," ujarnya.