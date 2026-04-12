Harga Plastik Melambung, Pramono Ajak Warga Pakai Daun Pisang

JAKARTA – Konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran berdampak signifikan terhadap kenaikan harga plastik di Tanah Air. Kenaikan tersebut dikeluhkan para pelaku UMKM hingga ibu rumah tangga.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengakui kenaikan harga plastik telah terjadi di Ibu Kota. Ia menegaskan, kenaikan tersebut bukan merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Jadi harga plastik ini memang naik, dan kenaikan tersebut terus terang bukan merupakan ketentuan dari Pemerintah DKI Jakarta," ujar Pramono, Minggu (12/4/2026).

Di tengah lonjakan harga plastik, Pramono menyebut pihaknya akan terus berinovasi agar masyarakat tidak terlalu bergantung pada penggunaan plastik. Menurutnya, penggunaan plastik memang perlu dikurangi secara bertahap demi menjaga lingkungan.