Pasukan Oranye Tangkapi Ikan Sapu-Sapu di Kali Ciliwung, Warga Diimbau Jangan Dikonsumsi

JAKARTA - Ratusan personel gabungan dari Dinas KPKP DKI Jakarta bersama Satpol PP, PPSU dan Gulkarmat Jakarta Pusat melakukan penangkapan ikan sapu-sapu di Kali Cideng, Gondangdia, Menteng, Jumat (10/4/2026).

Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan A. Sidabalok mengatakan, kerja bakti penangkapan ikan sapu-sapu ini menindaklanjuti aspirasi warga. Sedikitnya ada 41 ekor ikan sapu-sapu yang berhasil ditangkap.

"Ada 41 ekor ditangkap. Sebelumnya kami juga sudah menyelesaikan permasalahan serupa di Kali Ciliwung," ujarnya.



Dia memastikan, penangkapan ikan sapu-sapu di Kali Cideng dilakukan dengan cara yang baik, manusiawi, dan tidak menyakiti, namun tetap dapat mengendalikan secara tuntas. "Hasilnya 41 ekor ikan sapu-sapu berukuran besar berhasil ditangkap," ungkapnya.

Puluhan ikan yang berhasil ditangkap di Kali Cideng dibawa ke Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Perikanan (PPSHP) Dinas KPKP DKI Jakarta untuk dimusnahkan dengan cara dikubur, karena daya tahan ikan ini sangat tinggi dan mampu bertahan hidup dalam waktu lama meski tanpa air.

"Kami berharap pasca penangkapan ikan sapu-sapu di aliran Kali Cideng, kondisinya lebih sehat karena ikan invasif ini mengganggu ekosistem dan susah dikendalikan," pungkasnya.