Pasukan Oranye Tangkapi Ikan Sapu-Sapu di Kali Ciliwung, Warga Diimbau Jangan Dikonsumsi

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Sabtu, 11 April 2026 |02:01 WIB
JAKARTA -  Ratusan personel gabungan dari Dinas KPKP DKI Jakarta bersama Satpol PP, PPSU dan Gulkarmat Jakarta Pusat melakukan penangkapan ikan sapu-sapu di Kali Cideng, Gondangdia, Menteng, Jumat (10/4/2026).

Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan A. Sidabalok mengatakan, kerja bakti penangkapan ikan sapu-sapu ini menindaklanjuti aspirasi warga. Sedikitnya ada 41 ekor ikan sapu-sapu yang berhasil ditangkap.

"Ada 41 ekor ditangkap. Sebelumnya kami juga sudah menyelesaikan permasalahan serupa di Kali Ciliwung," ujarnya.


Dia memastikan, penangkapan ikan sapu-sapu di Kali Cideng dilakukan dengan cara yang baik, manusiawi, dan tidak menyakiti, namun tetap dapat mengendalikan secara tuntas. "Hasilnya 41 ekor ikan sapu-sapu berukuran besar berhasil ditangkap," ungkapnya.

Puluhan ikan yang berhasil ditangkap di Kali Cideng dibawa ke Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Perikanan (PPSHP) Dinas KPKP DKI Jakarta untuk dimusnahkan dengan cara dikubur, karena daya tahan ikan ini sangat tinggi dan mampu bertahan hidup dalam waktu lama meski tanpa air.

"Kami berharap pasca penangkapan ikan sapu-sapu di aliran Kali Cideng, kondisinya lebih sehat karena ikan invasif ini mengganggu ekosistem dan susah dikendalikan," pungkasnya.

 

Viral! Bang Jago Ngamuk di Tanah Abang, Palak Pedagang Bakso Rp100 Ribu
Duh! Penumpang Nekat Tahan Pintu Whoosh di Padalarang, KCIC: Kami Kecam
Kronologi Wanita Cantik Ditipu Suami yang Ternyata Wanita, Ngaku Anak DPR hingga Tragedi Malam Pertama
Viral Mobil Dinas Pemprov DKI Ganti Pelat Kendaraan di Puncak, Pramono Geram!
Viral Mobil Dinas Pemprov DKI Pelesiran Pakai Pelat Putih di Puncak Bogor
Viral Innova dan Livina Kejar-kejaran di Tol bak Film Action, Polisi Belum Mau Ungkap Penyebabnya
