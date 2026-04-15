Ikan Sapu-sapu Rusak Ekosistem, Pramono Gelar Pembersihan Serentak Jumat Pekan Ini

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |22:05 WIB
Ikan Sapu-sapu Rusak Ekosistem, Pramono Gelar Pembersihan Serentak Jumat Pekan Ini
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar aksi pembersihan ikan sapu-sapu secara serentak di lima wilayah kota pada Jumat 16 April 2026 pekan ini. Langkah ini dilakukan usai rapat terbatas membahas persoalan ikan sapu-sapu.

"Besok, pada hari Jumat pagi secara serentak seluruh lima kota yang ada di Jakarta akan mengadakan acara untuk pembersihan ikan sapu-sapu. Kenapa ikan ini harus dibersihkan, dikurangi, karena memang sudah merusak," ucap Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Pramono menjelaskan, ikan sapu-sapu dinilai berbahaya lantaran mengandung kadar timbal yang melebihi ambang batas 0,3 miligram. Menurutnya, hal ini akan berbahaya apabila dikonsumsi manusia.

"Ada timbalnya, ada macam-macamnya, dan itu benar-benar berbahaya bagi manusia kalau dikonsumsi," jelas Pramono.

Selain berisiko bagi kesehatan, ikan sapu-sapu juga dinilai merusak lingkungan. Ikan ini membuat lubang di tanggul dan tebing sungai sebagai tempat berlindung, yang berpotensi merusak struktur bantaran.

Tak hanya itu, keberadaan ikan sapu-sapu juga mengancam populasi ikan lokal. Spesies ini diketahui memakan ikan lain hingga telur-telurnya, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem perairan.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/338/3212682//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-gcV2_large.jpg
Pesan Pramono ke Petugas PPSU: Jangan Asal Senangkan Pimpinan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/338/3212663//pramono-atwV_large.jpg
Pramono Lantik 11 Pejabat Pemprov DKI, Syafrin Liputo Jadi Wali Kota Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/338/3212628//pemerintah-36cK_large.jpg
DPRD DKI Bentuk Pansus Fasos-Fasum, Legislator Syafi Djohan: Tingkatkan Tata Kelola Aset Publik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/337/3212594//tni-ZtBY_large.jpg
Jenderal Kopassus Bintang 3 Terjun Langsung Tangkapi Ikan Sapu-Sapu di Danau UI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/338/3212538//pemerintah-z4HK_large.jpg
Geram! Pramono Copot Lurah Kalisari dan 2 Pejabat Buntut Kasus Respons AI ke Aduan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/338/3212488//pramono-ms8N_large.jpg
Marak 'Rayap Besi' di JPO, Pramono: Pasang CCTV dan Tindak Tegas Pelaku
