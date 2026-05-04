Persija vs Persib Terancam Batal di SUGBK, Pramono Temui Panpel dan Polisi

JAKARTA - Laga panas Persija Jakarta vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 terancam batal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), karena teknis. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 10 Mei 2026.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengaku akan turun langsung menemui panitia penyelenggara (Panpel) dan pihak keamanan untuk memastikan kepastian venue pertandingan.

"Ya saya karena dalam waktu dekat akan ketemu dengan panitia penyelenggara dan juga yang menjaga keamanan pertandingan," ujar Pramono di Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026).

Pertemuan tersebut dilakukan untuk mengetahui secara langsung kendala yang dihadapi, hingga membuat pertandingan tersebut terancam tidak dapat digelar di SUGBK. "Tentunya saya ingin mendengarkan terlebih dahulu hal itu," imbuhnya.

Adapun, kendala perawatan rumput membuat laga panas tersebut terancam tidak digelar di SUGBK. Panitia pelaksana Persija masih menunggu keputusan resmi terkait penggunaan stadion.

Sementara itu, Ketua Panpel Persija, Ferry Indrasjarief, menyampaikan pihaknya terus berupaya agar laga tetap bisa digelar di SUGBK. Keputusan akhir diperkirakan akan diketahui pada hari ini.

Ferry menjelaskan pihak pengelola SUGBK sebenarnya mengapresiasi Persija dan The Jakmania. Dia menyebut kondisi stadion tetap kondusif selama digunakan.