Pramono Bakal Siapkan Beasiswa Khusus Anak Betawi

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan bakal menyiapkan beasiswa khusus bagi anak Betawi berprestasi untuk menempuh pendidikan hingga tingkat tinggi, bahkan sampai ke luar negeri.

"Sebagai bagian memperkuat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, ada pendidikan khusus bagi warga Betawi yang ingin maju, maka akan kami siapkan beasiswa khusus untuk anak-anak Betawi yang ingin sekolah di luar negeri, nanti akan ada yang namanya LPDP Jakarta," ujar Pramono di Taman Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta, Sabtu (12/4/2026).

Menurutnya, Jakarta sudah mempunyai Kartu Jakarta Pintar hingga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Sehingga, untuk memperkuat UU No. 2 Tahun 2024 ke depan, pihaknya bakal menyiapkan pendidikan khusus bagi warga Betawi yang ingin maju untuk menempuh pendidikan, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga ke luar negeri melalui LPDP.

Pemprov Jakarta, menurutnya, sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan LPDP Pusat. Sehingga, anak Betawi yang berprestasi dan ingin sekolah ke luar negeri bisa melalui LPDP Jakarta tersebut.

"Saya sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan LPDP Pusat dan minggu ini juga ada jajaran wali kota merumuskan bagaimana LPDP ini bisa dilakukan. Sudah ada jalan keluar, memang tidak bisa Jakarta secara sendiri, Jakarta akan bekerja sama dengan LPDP Pusat, Kementerian Keuangan," katanya.