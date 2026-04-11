Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Bakal Siapkan Beasiswa Khusus Anak Betawi

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beasiswa anak Betawi (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan bakal menyiapkan beasiswa khusus bagi anak Betawi berprestasi untuk menempuh pendidikan hingga tingkat tinggi, bahkan sampai ke luar negeri.

"Sebagai bagian memperkuat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, ada pendidikan khusus bagi warga Betawi yang ingin maju, maka akan kami siapkan beasiswa khusus untuk anak-anak Betawi yang ingin sekolah di luar negeri, nanti akan ada yang namanya LPDP Jakarta," ujar Pramono di Taman Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta, Sabtu (12/4/2026).

Menurutnya, Jakarta sudah mempunyai Kartu Jakarta Pintar hingga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Sehingga, untuk memperkuat UU No. 2 Tahun 2024 ke depan, pihaknya bakal menyiapkan pendidikan khusus bagi warga Betawi yang ingin maju untuk menempuh pendidikan, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga ke luar negeri melalui LPDP.

Pemprov Jakarta, menurutnya, sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan LPDP Pusat. Sehingga, anak Betawi yang berprestasi dan ingin sekolah ke luar negeri bisa melalui LPDP Jakarta tersebut.

"Saya sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan LPDP Pusat dan minggu ini juga ada jajaran wali kota merumuskan bagaimana LPDP ini bisa dilakukan. Sudah ada jalan keluar, memang tidak bisa Jakarta secara sendiri, Jakarta akan bekerja sama dengan LPDP Pusat, Kementerian Keuangan," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/338/3211876/pramono-jJRf_large.jpg
Pramono Bakal Renovasi Museum MH Thamrin, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/338/3211864/pramono-6x4a_large.jpg
Pramono Resmikan Perayaan Lebaran Betawi 2026: Wujud Nyata Lestarikan Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/338/3211046/pramono-lfbZ_large.jpg
Salip Bangkok dan Manila, Jakarta Jadi Kota Nomor Dua Teraman Se-ASEAN 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/338/3210028/pramono-YpAx_large.jpg
ASN DKI yang Keluar Rumah saat WFH Dilarang Pakai Kendaraan Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/338/3209931/pramono-h5Mi_large.jpg
Ikuti Arahan Pusat WFH Setiap Jumat, Pramono: Kalau Rabu Kita Kerepotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/338/3209862/pramono_anung-Ivte_large.jpg
Pramono Apresiasi Kreativitas Zebra Cross Pac-Man di Tebet, Tapi...
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement