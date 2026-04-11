Pramono Bersyukur Jakarta Jadi Kota Nomor 2 Teraman Se-ASEAN, Kalahkan Kuala Lumpur

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 11 April 2026 |15:56 WIB
Pramono Bersyukur Jakarta Jadi Kota Nomor 2 Teraman Se-ASEAN, Kalahkan Kuala Lumpur
Pramono Bersyukur Jakarta Jadi Kota Nomor 2 Teraman Se-ASEAN, Kalahkan Kuala Lumpur (Ari Sandita)
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung bersyukur, saat ini Jakarta bisa menjadi kota nomor 2 teraman se-ASEAN berdasarkan hasil survei internasional. Pencapaian itu tak mungkin terjadi tanpa ada kebersamaan dan persatuan.

"Jadi, Jakarta ini yang menempatkan kota nomor 2 itu bukan gubernur, tetapi hasil survei dunia. Dengan demikian memang selama ini Jakarta selalu biasanya rankingnya antara 5, 6, 7 sekarang nomor 2, ya kita syukuri," ujar Pramono pada wartawan, Sabtu (11/4/2026).

Dalam sambutan gelaran Lebaran Betawi 2026 di Taman Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Sabtu (11/4/2026), Pramono mengatakan, Jakarta saat ini menjadi kota nomor 2 teraman di ASEAN. Capaian itu tak akan bisa diraih tanpa adanya kebersamaan, kerukunan, dan persatuan yang dijaga masyarakat Jakarta.

"Nomor 1 Singapura, nomor 2 Jakarta. Kita sudah mengalahkan Bangkok, Manila, Kuala Lumpur, Hanoi, dan sebagainya. Itu tidak mungkin dicapai tanpa kebersamaan, kerukunan, silaturahmi, persatuan yang kita jaga bersama-sama," tuturnya.

Ia pun berpesan agar para tokoh dan masyarakat Jakarta terus bersatu ke depannya. Pasalnya, saat para tokoh dan masyarakat Jakarta bersatu, semangatnya bersatu, dan keinginannya bersatu, tak hanya keamanan, budaya Jakarta pun bakal lebih maju. Begitu juga sumber daya manusianya akan lebih maju lagi.

(Erha Aprili Ramadhoni)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/338/3211030/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-VeGi_large.jpg
Jaga Produktivitas, Pramono Pantau Ketat ASN WFH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/338/3210719/viral-bz1f_large.jpg
Duh! Viral Laporan Warga soal Parkir Liar Dibalas Foto AI, Pemprov DKI Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/338/3210684/iklan_film_horor-3IQt_large.jpg
Gegara Seram, Iklan Film Horor Ditertibkan Pemprov DKI di Tiga Titik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/338/3207693/pramono_anung-p9uL_large.jpg
Pemprov DKI Izinkan Pemudik Titipkan Kendaraan di Kelurahan hingga Kantor Wali Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/338/3206093/pramono_anung-PmOz_large.jpg
Pramono Larang Pejabat DKI Mudik Pakai Mobil Dinas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/338/3206077/pramono-U05A_large.jpg
Pemprov DKI Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi 30.774 Orang
