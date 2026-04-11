Pramono Bersyukur Jakarta Jadi Kota Nomor 2 Teraman Se-ASEAN, Kalahkan Kuala Lumpur

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung bersyukur, saat ini Jakarta bisa menjadi kota nomor 2 teraman se-ASEAN berdasarkan hasil survei internasional. Pencapaian itu tak mungkin terjadi tanpa ada kebersamaan dan persatuan.

"Jadi, Jakarta ini yang menempatkan kota nomor 2 itu bukan gubernur, tetapi hasil survei dunia. Dengan demikian memang selama ini Jakarta selalu biasanya rankingnya antara 5, 6, 7 sekarang nomor 2, ya kita syukuri," ujar Pramono pada wartawan, Sabtu (11/4/2026).

Dalam sambutan gelaran Lebaran Betawi 2026 di Taman Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Sabtu (11/4/2026), Pramono mengatakan, Jakarta saat ini menjadi kota nomor 2 teraman di ASEAN. Capaian itu tak akan bisa diraih tanpa adanya kebersamaan, kerukunan, dan persatuan yang dijaga masyarakat Jakarta.

"Nomor 1 Singapura, nomor 2 Jakarta. Kita sudah mengalahkan Bangkok, Manila, Kuala Lumpur, Hanoi, dan sebagainya. Itu tidak mungkin dicapai tanpa kebersamaan, kerukunan, silaturahmi, persatuan yang kita jaga bersama-sama," tuturnya.

Ia pun berpesan agar para tokoh dan masyarakat Jakarta terus bersatu ke depannya. Pasalnya, saat para tokoh dan masyarakat Jakarta bersatu, semangatnya bersatu, dan keinginannya bersatu, tak hanya keamanan, budaya Jakarta pun bakal lebih maju. Begitu juga sumber daya manusianya akan lebih maju lagi.

(Erha Aprili Ramadhoni)

