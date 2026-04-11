Pramono Resmikan Perayaan Lebaran Betawi 2026: Wujud Nyata Lestarikan Budaya

JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung meresmikan gelaran Lebaran Betawi 2026 di Taman Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Sabtu (11/4/2026). Kegiatan tersebut menjadi wujud nyata dalam menjaga dan melestarikan budaya Betawi.

"Saya sebagai Gubernur Jakarta menyambut baik acara yang diinisiasi Majelis Kaun Betawi, Bamus Betawi, bersama pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan yang menjadi wujud nyata kolaborasi dalam menjaga, merawat, melestarikan, dan mengembangkan budaya Betawi di tengah keberagaman kota Jakarta," ujar Pram dalam sambutannya, Sabtu.

Menurutnya, Lebaran Betawi bukanlah sekadar perayaan tahunan, melainkan ruang kebersamaan penuh kehangatan persaudaraan. Melalui tradisi itu, semua orang diingatkan untuk memperkuat nilai budaya Betawi sebagai identitas utama Kota Jakarta yang senantiasa hidup di tengah perubahan peradaban.

"Dalam tradisi Betawi kita diajak saling memaafkan, terutama kepada orangtua dan para sesepuh, mengajak anak cucu berkeliling atau ngider, mengenal keluarga, hingga membiasakan nyorok atau antar-antar. Berbagai tradisi inilah yang menjadi cara masyarakat Betawi menanamkan adat, mempererat ikatan antargenerasi, dan merawat warisan luhur agar tetap hidup di seluruh warga Jakarta, terutama kaum Betawi," tuturnya.

Ia menerangkan, Lebaran Betawi 2026 itu digelar di Taman Lapangan Banteng karena tempat tersebut ingin dijadikan sebagai salah satu ikon dalam kegiatan-kegiatan besar lainnya di Jakarta. Sebab, Taman Lapangan Banteng memiliki nilai kesejarahan yang tinggi. Berbagai pertemuan hingga kegiatan lainnya yang berkontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia kerap dilakukan di tempat tersebut.

"Kegiatan yang memiliki tema Lebaran Betawi untuk Jakarta memperkokoh persatuan dalam merawat tradisi untuk menuju kota global ini sengaja diadakan di Lapangan Banteng karena ini salah satu tempat untuk merawat kebersamaan. Berbagai kegiatan diadakan di tempat ini, maka Lebaran Betawi diadakan di tempat ini. Alhamdulillah berjalan dengan baik, lancar, dan sangat berkesan," paparnya.

"Pemprov Jakarta berkomitmen melestarikan budaya Betawi karena sudah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 mengenai budaya di Jakarta, di mana identitas utamanya adalah budaya Betawi. Harapan saya dengan acara seperti ini kita merawat keberagaman, kebersamaan, dan melestarikan budaya Betawi salah satunya," imnbuh Pram.

(Arief Setyadi )

