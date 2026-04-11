Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penampakan Ribuan Warga Meriahkan Lebaran Betawi 2026 di Lapangan Banteng

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 11 April 2026 |12:32 WIB
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar Lebaran Betawi 2026 di Taman Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Sabtu (11/4/2026). Ribuan orang tampak memadati acara ini. 

Berdasarkan pantauan, ribuan masyarakat memadati Taman Lapangan Banteng sejak pagi hingga siang. Tak sedikit dari warga yang datang sambil memakai pakaian khas Betawi.

Terlebih, di Taman Lapangan Banteng terdapat banyak booth berbagai macam jualan UMKM. Booth itu menjajakan aksesori, pakaian, hingga makanan yang mencirikan khas Betawi. Paling banyak adalah dagangan kuliner yang bisa dinikmati warga yang berkunjung ke area tersebut.

Booth tersebut berjajar dari saat kita baru masuk ke area Taman Lapangan Banteng hingga ke Panggung Utama. Panggung utama dibuat untuk menampilkan berbagai macam seni atau pertunjukan tentang Betawi, termasuk musik.

Lalu, ada pula pertunjukan air mancur di area kolam air kawasan Taman Lapangan Banteng. Di area bagian belakang panggung, terdapat dekorasi rumah-rumah dari setiap Kantor Wali Kota yang ada di Jakarta.

Hingga kini, masyarakat masih terus berdatangan untuk menikmati kegiatan Lebaran Betawi 2026 tersebut. Arus lalu lintas di kawasan Jalan Taman Lapangan Banteng tampak macet.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement