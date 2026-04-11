Ada Lebaran Betawi, Arus Lalu Lintas di Sekitar Lapangan Banteng Macet

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar Lebaran Betawi 2026 di Taman Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Sabtu (11/4/2026). Akibatnya, arus lalu lintas di sekitar Lapangan Banteng macet.

Misalnya saja di Jalan Lapangan Banteng Utara, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jalan Lapangan Banteng Barat, hingga Jalan Katedral, arus lalu lintasnya macet. Dari arah Stasiun Gambir menuju kawasan Pasar Baru tampak padat merayap.

Lalu, dari arah Gereja Katedral Jakarta menuju Jalan Taman Pejambon juga macet. Kemacetan terjadi karena aktivitas warga yang berlalu lalang dari jalanan menuju Taman Lapangan Banteng.

Selain itu, banyaknya sepeda motor yang terparkir di area pinggiran jalan depan Lapangan Banteng. Di kawasan Taman Lapangan Banteng, ribuan masyarakat ramai hendak menyaksikan gelaran Lebaran Betawi 2026.

Petugas kepolisian, Dishub Jakarta, hingga Satpol PP Jakarta tampak berada di kawasan Lapangan Banteng. Polisi dan Dishub Jakarta khususnya, sibuk mengatur arus lalu lintas,

(Erha Aprili Ramadhoni)

