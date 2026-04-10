Lebaran Betawi 2026, Dishub DKI Rekayasa Lalu Lintas di Lapangan Banteng

JAKARTA – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menerapkan rekayasa lalu lintas, selama pelaksanaan Lebaran Betawi 2026 yang digelar pada 10–12 April 2026 di kawasan Taman Lapangan Banteng.

Informasi tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi Dishub DKI Jakarta, @dishubdkijakarta, yang dipantau pada Jumat (10/4/2026).

Dishub mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan sekitar lokasi acara guna menjaga kelancaran arus lalu lintas.

“Selama kegiatan berlangsung, Dishub DKI Jakarta menerapkan rekayasa lalu lintas dan menyediakan rute alternatif, kantong parkir, serta layanan angkutan umum menuju lokasi,” tulis keterangan tersebut.

Dishub mengatur arus kendaraan dari berbagai arah di sekitar Lapangan Banteng. Dari arah barat (Juanda) menuju timur (Gunung Sahari), kendaraan dapat melintas melalui Jalan Ir. H. Juanda – Jalan Pos – Jalan Dr. Sutomo – Jalan Gunung Sahari, atau alternatif lain melalui Jalan Gedung Kesenian dan Jalan Budi Utomo.

Sementara itu, arus dari timur (Gunung Sahari) ke barat (Juanda) diarahkan melalui Jalan Dr. Sutomo, Jalan Gedung Kesenian, Jalan Lapangan Banteng Utara, Jalan Katedral, hingga Jalan Veteran.

Untuk arus dari timur menuju barat arah Gambir, pengendara dapat melalui Jalan Budi Utomo hingga Jalan Taman Pejambon. Sedangkan dari barat (Gambir) ke timur (Gunung Sahari), kendaraan dialihkan melalui Jalan Katedral, Jalan Pos, dan Jalan Dr. Sutomo.