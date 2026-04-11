Pramono Bakal Renovasi Museum MH Thamrin, Ini Alasannya

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal merenovasi Museum Mohammad Hoesni (MH) Thamrin di Jalan Kenari 2, Senen, Jakarta Pusat untuk menghormati jasa MH Thamrin sekaligus menjadikannya ikon baru Jakarta.

"Pemerintah Jakarta telah memutuskan akan merenovasi, merevitalisasi Museum MH Thamrin yang berada di Jalan Kenari menjadi ikon baru Jakarta. Ini sebagai bentuk penghormatan kita pada tokoh besar MH Thamrin yang telah memberikan kontribusi bagi kemajuan Jakarta," ujar Pramono di Taman Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (11/4/2026).

Menurutnya, MH Thamrin merupakan orang yang berjasa besar bagi kemajuan Kota Jakarta. Maka itu, sudah sepatutnya Pemprov DKI Jakarta melakukan ikhtiar dalam memberikan penghormatan dan membesarkan kembali sosok MH Thamrin.

"Anggarannya sudah tersedia, dalam waktu dekat ini kita mulai dan itu akan menjadi ikon baru bagi Jakarta," tuturnya.

Ia menambahkan, museum tersebut nantinya akan menjadi salah satu ikon bagi Jakarta. Sehingga, saat ada anak sekolah melakukan study tour, museum tersebut menjadi tempat yang direkomendasikan untuk kegiatan edukasi wisata.

"Jadi nanti kalau ada anak-anak SMP, SMA, atau SD yang akan study tour ke Jakarta, maka saya telah meminta pada Dinas Pendidikan untuk diatur agar bisa menyambangi atau mengunjungi Museum Hoesni Thamrin yang akan kita renovasi," katanya.

(Arief Setyadi )

