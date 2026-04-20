Pemprov DKI Akan Bagikan 100 Beasiswa LPDP ke Luar Negeri Tahun Depan

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membagikan 100 beasiswa LPDP Jakarta pada 2027. Program ini dikhususkan bagi mahasiswa yang kurang mampu agar bisa menempuh pendidikan lanjutan di luar negeri.

Hal tersebut disampaikan Pramono ketika memberikan sambutan dalam acara halal bihalal bersama Ikatan Orang Tua Mahasiswa ITB di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (19/4/2026).

"Tahun depan, insya Allah, LPDP Jakarta sudah bisa dibagikan kurang lebih untuk seratus mahasiswa untuk bisa sekolah di luar negeri," ucap Pramono.

Program beasiswa LPDP Jakarta ini ia buat dengan niatan memutus rantai ketidakberuntungan dalam keluarga. Ia meyakini melalui beasiswa pendidikan bisa mengubah nasib dalam satu keluarga.

"Kenapa ini saya lakukan, bapak ibu saudara-saudara sekalian? Ini untuk memotong garis ketidakberuntungan dalam keluarga," ucap dia.

Pramono mengaku dirinya merupakan penerima beasiswa ketika mengenyam pendidikan di ITB. Ia menerima beasiswa dari Ikatan Orang Tua Mahasiswa ITB.

"Saya tujuh bersaudara, anak nomor tiga, anaknya guru. Tidak mungkin bisa menyelesaikan sekolah saya di ITB pada waktu itu kalau tanpa beasiswa," ucap dia.

(Arief Setyadi )

