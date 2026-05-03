Usai Bongkar Tiang Monorel, Pramono Akan Undang Prabowo Resmikan Penataan Kawasan Rasuna Said

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 03 Mei 2026 |21:26 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk meresmikan langsung penataan kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan usai tiang monorel dibongkar.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Acara Pengukuhan Kepengurusan Ikatan Keluarga Kalimantan Barat (IKKB) di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu (3/5/2026).

“Monorel yang ada di Rasuna Said sekarang sudah terpotong rapi. Tanggal 22 Juni saya akan mengundang Bapak Presiden (Prabowo),” kata Pram.

Ia berharap Presiden Prabowo berkenan hadir untuk meresmikan penataan kawasan Rasuna Said usai tiang monorel dibongkar. “Mudah-mudahan beliau berkenan untuk meresmikan,” ujar dia.

Sebelumnya, 109 tiang monorel di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan telah rampung dibersihkan. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan penataan kawasan setelah membongkar besi monorel tersebut.

