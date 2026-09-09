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Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bogor Waspada Hujan Disertai Petir

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |05:10 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bogor Waspada Hujan Disertai Petir
Cuaca hujan (foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek pada Rabu (9/9/2026), didominasi kondisi cerah hingga berawan. Namun, hujan berpotensi mengguyur sejumlah wilayah pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca, pada pagi hari, cuaca secara umum diprakirakan cerah hingga berawan. Potensi hujan mulai meningkat pada siang hingga sore hari. Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kota Tangerang Selatan.

Sementara itu, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi mengguyur sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.

Masyarakat di wilayah Bogor diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem pada sore hingga malam hari.

Hujan yang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor berpotensi disertai kilat atau petir serta angin kencang.

 

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Topik Artikel :
Cuaca BMKG Hujan
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