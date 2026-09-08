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Prabowo Ingin Gabungkan Badan Geologi dengan BMKG, Puan: Kita Kaji

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |14:01 WIB
Prabowo Ingin Gabungkan Badan Geologi dengan BMKG, Puan: Kita Kaji
Ketua DPR RI Puan Maharani/Okezone
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JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta rencana integrasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan Badan Geologi dikaji lebih dulu. Pasalnya, kedua lembaga itu memiliki tugas yang berbeda.

"Kami meminta itu untuk dikaji dulu apakah itu diperlukan, karena penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda," kata Ketua DPR RI Puan Maharani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026).

Puan tak masalah bila penggabungan kedua lembaga itu bisa menjalankan tugas lebih efektif. Ia pun menyatakan, DPR RI akan mendukung rencana penggabungan dua lembaga itu.

"Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat," ujar Puan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan integrasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) dengan Badan Geologi untuk memperkuat pemantauan potensi bencana di Indonesia. Langkah tersebut menjadi perhatian pemerintah mengingat Indonesia berada di kawasan Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire.

 

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