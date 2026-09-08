Kronologi 5 Jurnalis Hilang Kontak saat Liputan Gunung Anak Krakatau

JAKARTA - Lima jurnalis dilaporkan hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten. Hingga Selasa (8/9/2026) sore, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap kapal yang membawa mereka.

Kelima jurnalis tersebut diketahui berangkat dari Dermaga Pagedongan, Carita, Pandeglang, pada Senin 7 September 2026 sekitar pukul 14.00 WIB. Mereka hendak melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Berdasarkan laporan SAR, komunikasi terakhir dengan rombongan terjadi pada Senin (7/9) siang. Salah seorang jurnalis di Lampung, Abay, menerima share location dari rombongan sekitar pukul 14.42 WIB. Namun, sekitar pukul 15.04 WIB, komunikasi dengan rombongan tersebut terputus. Hingga laporan diterima dan pencarian dilakukan, keberadaan kapal beserta para penumpangnya belum diketahui.

Lima jurnalis yang telah terdata yakni M. Bagus Khoirunnas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Yudhis dari iNews, Daus dari Anadolu, serta Donal yang merupakan jurnalis freelance. Dalam laporan sementara, terdapat tujuh orang di dalam kapal. Dua orang lainnya masih dalam proses pendataan.

Tim Rescue USS Pandeglang kemudian melakukan penelusuran informasi ke Dermaga Pagedongan, dari hasil penelusuran, diketahui kapal speedboat milik Lurah Carita berangkat dari Dermaga Pagedongan pada Senin (7/9) sekitar pukul 14.00 WIB.

"Hingga laporan tersebut dibuat, kapal belum kembali ke dermaga dan pemilik kapal belum mendapatkan informasi dari kru kapal," kata Dirpolairud Polda Banten, Kombes Eko Hartanto dalam keterangannya, Selasa (8/9/2026).