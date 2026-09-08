Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kronologi 5 Jurnalis Hilang Kontak saat Liputan Gunung Anak Krakatau

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |20:13 WIB
Kronologi 5 Jurnalis Hilang Kontak saat Liputan Gunung Anak Krakatau
Gunung anak krakatau (foto: PVMBG)
A
A
A

JAKARTA - Lima jurnalis dilaporkan hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten. Hingga Selasa (8/9/2026) sore, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap kapal yang membawa mereka.

Kelima jurnalis tersebut diketahui berangkat dari Dermaga Pagedongan, Carita, Pandeglang, pada Senin 7 September 2026 sekitar pukul 14.00 WIB. Mereka hendak melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Berdasarkan laporan SAR, komunikasi terakhir dengan rombongan terjadi pada Senin (7/9) siang. Salah seorang jurnalis di Lampung, Abay, menerima share location dari rombongan sekitar pukul 14.42 WIB. Namun, sekitar pukul 15.04 WIB, komunikasi dengan rombongan tersebut terputus. Hingga laporan diterima dan pencarian dilakukan, keberadaan kapal beserta para penumpangnya belum diketahui.

Lima jurnalis yang telah terdata yakni M. Bagus Khoirunnas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Yudhis dari iNews, Daus dari Anadolu, serta Donal yang merupakan jurnalis freelance. Dalam laporan sementara, terdapat tujuh orang di dalam kapal. Dua orang lainnya masih dalam proses pendataan.

Tim Rescue USS Pandeglang kemudian melakukan penelusuran informasi ke Dermaga Pagedongan, dari hasil penelusuran, diketahui kapal speedboat milik Lurah Carita berangkat dari Dermaga Pagedongan pada Senin (7/9) sekitar pukul 14.00 WIB. 
"Hingga laporan tersebut dibuat, kapal belum kembali ke dermaga dan pemilik kapal belum mendapatkan informasi dari kru kapal," kata Dirpolairud Polda Banten, Kombes Eko Hartanto dalam keterangannya, Selasa (8/9/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/337/3240936//5_jurnalis_hilang_saat_liputan_gunung_anak_krakatau-jEnf_large.jpeg
23 Personel Dikerahkan Cari 5 Jurnalis Hilang saat Liputan Gunung Anak Krakatau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/337/3240923//gunung_anak_krakatau-wv9s_large.jpg
5 Jurnalis Hilang Kontak di Gunung Anak Krakatau, Tim SAR Sisir Pulau Sebesi hingga Sore
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/337/3240911//gunung_erupsi-Vo8p_large.jpg
Anak Krakatau Masih Siaga, BNPB Ungkap 5 Gunung Api Berstatus Level III
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/337/3240860//berton_panjaitan-wz5E_large.jpg
Abu Anak Krakatau Mengarah ke Laut Hindia, BNPB: Lampung-Banten Kondusif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/337/3240855//gunung_anak_krakatau-X6dE_large.jpg
Aktivitas Anak Krakatau Menurun, Warga Pulau Sebesi Lampung Diminta Tetap Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/337/3240795//viral-X9xc_large.jpg
Breaking News! Gunung Anak Krakatau Kembali Meletus Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement