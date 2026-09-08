23 Personel Dikerahkan Cari 5 Jurnalis Hilang saat Liputan Gunung Anak Krakatau

Lima Jurnalis Hilang saat Liputan Gunung Anak Krakatau (foto: dok ist)

JAKARTA - Sebanyak 23 personel gabungan dikerahkan untuk mencari lima jurnalis yang hilang kontak, saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten.

"Puluhan petugas tersebut terdiri atas dua personel KP Sanjaya Mabes Polri, lima personel Ditpolairud Polda Banten, dan 16 personel Basarnas Banten," kata Dirpolairud Polda Banten, Kombes Eko Hartanto dalam keterangannya, Selasa (8/9/2026).

Dalam pencarian tersebut, kata dia, Basarnas mengerahkan kapal KN Tetuka sebagai alat utama untuk menyisir perairan yang diduga menjadi lokasi terakhir keberadaan para jurnalis.

KN Tetuka bertolak dari Dermaga Pelabuhan BBJ Bojonegara menuju perairan Carita, Anyer, pada Rabu (8/9/2026) sore untuk mendukung operasi pencarian.

Lokasi yang menjadi titik dugaan keberadaan rombongan berada di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, dengan koordinat 6°14'40.52"S 105°40'49.48"T. Jarak dari posisi RIB 02 Banten menuju lokasi tersebut sekitar 9,98 nautical mile (NM), dengan waktu tempuh diperkirakan 40 menit.