Gunung Anak Krakatau Erupsi, TNI Kerahkan 1.279 Personel dan 1.050 Cadangan

JAKARTA - TNI menyiagakan 1.279 personel untuk menghadapi situasi kebencanaan akibat aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Ribuan personel tersebut berasal dari jajaran Kodam I/Bukit Barisan, Polri, serta sejumlah instansi lainnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan), Letjen TNI Tri Budi Utomo mengatakan, kekuatan tersebut disiapkan untuk mendukung penanganan bencana serta memastikan respons terhadap perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dapat dilakukan secara cepat.

"Situasi kebencanaan erupsi vulkanologi, khususnya Gunung Anak Krakatau, telah disiagakan sebanyak 1.279 personel yang terdiri atas 1.012 personel di jajaran Kodam I/Bukit Barisan, 160 personel Polri, serta 107 personel dari instansi lainnya," kata Tri dalam konferensi pers, Selasa (8/9/2026).

Selain kekuatan utama, TNI juga menyiapkan 1.050 personel cadangan untuk memperkuat penanganan apabila situasi di lapangan membutuhkan tambahan pasukan.

"Selain itu juga disiapkan kekuatan cadangan sebanyak 1.050 personel yang berasal dari tiga kesatuan setingkat kompi," ujarnya.