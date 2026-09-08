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5 Jurnalis Hilang Kontak di Gunung Anak Krakatau, Tim SAR Sisir Pulau Sebesi hingga Sore

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |19:18 WIB
5 Jurnalis Hilang Kontak di Gunung Anak Krakatau, Tim SAR Sisir Pulau Sebesi hingga Sore
Gunung anak krakatau (foto: dok ist)
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JAKARTA - Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap lima jurnalis yang dilaporkan hilang kontak di sekitar Pulau Sebesi dan Gunung Anak Krakatau, Banten. Hingga pukul 16.44 WIB, belum ada informasi mengenai keberadaan maupun penemuan kelima jurnalis tersebut.

Kepala Siaga SAR Banten, Wahyu, mengatakan proses pencarian terus dilakukan secara intensif oleh tim di lapangan. Personel dikerahkan untuk menyisir sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi terakhir para jurnalis.

“Sampai sekarang tim SAR masih mencari kelima jurnalis yang lost kontak. hingga pukul 16.44 belum ada informasi penemuan,” ujar Wahyu dalam keterangannya, dikutip Selasa (8/9/2026).

Kelima jurnalis tersebut diketahui berangkat dari Anyer menggunakan speedboat menuju kawasan Krakatau. Mereka terdiri dari Muhammad Bagus Khoirunas dari Antara, Arie Basuki dari Merdeka, Yudistiro dari iNews, Daus dari Anadolu, serta Donal yang berstatus freelance.

Berdasarkan informasi terakhir, komunikasi sempat terjalin dengan Muhammad Bagus Khoirunas, fotografer Antara Biro Banten. Kontak terakhir dengan salah satu jurnalis tersebut terjadi sekitar pukul 16.00 WIB sebelum akhirnya seluruh rombongan tidak dapat dihubungi.

Berdasarkan laporan penyisiran dari Basarnas, Tim 1 diberangkatkan pada pukul 14.59 WIB menuju Pulau Sebesi dan Gunung Anak Krakatau untuk memastikan keberadaan para jurnalis yang dilaporkan hilang kontak.

 

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