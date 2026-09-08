Anak Krakatau Masih Siaga, BNPB Ungkap 5 Gunung Api Berstatus Level III

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan, terdapat lima gunung api di Indonesia yang saat ini berstatus Level III atau Siaga. Salah satunya adalah Gunung Anak Krakatau yang baru-baru ini mengalami erupsi.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan, kelima gunung tersebut masih berada dalam status Siaga berdasarkan pemantauan aktivitas vulkanik.

"Jadi kita memang sekarang ini ada lima gunung yang sedang Level 3 atau Level Siaga. Namun, kami akan coba nanti menjelaskan mengenai situasi Gunung Anak Krakatau," ujar Berton kepada wartawan, Selasa (8/9/2026).

Kelima gunung api yang berstatus Level III tersebut yakni Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara; Gunung Anak Krakatau di kawasan Selat Sunda; Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta; Gunung Semeru di Jawa Timur; serta Gunung Lewotobi Laki-laki di Nusa Tenggara Timur.