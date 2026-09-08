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Update! BNPB Sebut 135 Orang Meninggal Akibat Gempa di NTT

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |18:45 WIB
Update! BNPB Sebut 135 Orang Meninggal Akibat Gempa di NTT
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan (Foto: Dok)
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JAKARTA - Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyebutkan sebanyak 135 orang meninggal dunia imbas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di NTT. Selain itu, ada sebanyak 98 ribu lebih rumah mengalami kerusakan.

"Kami sampaikan kaitan gempa bumi 7,7 magnitudo, kami memperoleh data perhari ini jumlah yang meninggal akibat gempa bumi tersebut sebanyak 48 orang, ini warga terdampak langsung gempa bumi, namun ada 87 orang meninggal akibat dampak tidak langsung dari gempa bumi," ujarnya, Selasa (8/9/2026).

Menurutnya, pihaknya menyampaikan belasungkawa atas musibah yang terjadi di NTT tersebut dan mendoakan keluarga korban diberikan ketabahan. BNPB sendiri telah memberikan bantuan sebanyak 2.165 ton ke NTT kepada warga terdampak.

Selain jumlah korban meninggal, kata dia, sebanyak 98.860 rumah mengalami kerusakan, baik kategori rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan. Lalu, terdapat pula fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan sebanyak 712 bangunan, fasilitas kesehatan ada 157 bangunan, hingga perkantoran ada 663 unit.

"Kami sampaikan juga tim dari BNPB sudah melakukan validasi dan verifikasi rumah rusak yang saat ini yang dilaporkan pada kami, dari angka yang kami sebutkan tadi, kami sudah memperoleh total hasil verifikasi itu sebanyak 51.591 rumah telah diverifikasi," tuturnya.

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Topik Artikel :
Gempa Flores Gempa NTT BNPB gempa
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