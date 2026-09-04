Gempa M5,4 Guncang Cilacap, Ini Analisis BMKG

JAKARTA - Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo (M) 5,4 mengguncang wilayah selatan Jawa, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (4/9/2026) pukul 12.05.02 WIB. Berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut memiliki kedalaman 69 kilometer.

Episenter gempa berada pada koordinat 8,27° Lintang Selatan dan 109,02° Bujur Timur, atau tepatnya di laut, sekitar 59 kilometer sebelah selatan Kota Cilacap, Jawa Tengah. Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

“Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami,” ungkap Wijayanto, Jumat.

Menurut Wijayanto, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa tersebut merupakan jenis gempa bumi menengah yang terjadi akibat aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia.

Sementara hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki pergerakan turun atau normal fault. Berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan (shakemap) dan laporan masyarakat, gempa dirasakan di sejumlah wilayah.