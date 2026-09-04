Gempa M5,4 Guncang Cilacap, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa bumi kekuatan magnitudo (M) 5,4 mengguncang wilayah tenggara Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (4/9/2026) pukul 12.04 WIB. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada di laut sekitar 77 kilometer tenggara Cilacap, Jawa Tengah.

Gempa berada pada kedalaman 10 kilometer. BMKG memastikan gempa tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

“Gempa Mag:5.4, 04-Sep-26 12:04:59 WIB, Lok:8.42 LS,109.02 BT (77 km Tenggara CILACAP-JATENG), Kedlmn:10 Km, tdk berpotensi tsunami,” ungkap BMKG dalam informasi resminya.

Hingga informasi tersebut disampaikan, belum ada keterangan BMKG mengenai gempa susulan ataupun kerusakan akibat gempa.

(Arief Setyadi )

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