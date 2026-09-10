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Gunung Anak Krakatau Kembali Erupsi Pagi Ini, Durasi 17 Detik

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |09:33 WIB
Gunung Anak Krakatau Kembali Erupsi Pagi Ini, Durasi 17 Detik
Gunung anak krakatau erupsi (foto: illustrasi AI)
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JAKARTA - Gunung Anak Krakatau di Lampung kembali erupsi pada Kamis (10/9/2026) pukul 09.10 WIB. Erupsi berlangsung selama sekitar 17 detik.

Berdasarkan informasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), tinggi kolom erupsi tidak teramati. Namun, erupsi tersebut terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum mencapai 47 milimeter (mm).

"Telah terjadi erupsi G. Anak Krakatau, Lampung pada tanggal 10 September 2026 pukul 09:10 WIB namun tinggi kolom erupsi tidak teramati. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47 mm dan durasi ± 17 detik," tulis PVMBG dalam informasi resminya.

Saat ini, Gunung Anak Krakatau masih berstatus Level III atau Siaga.

PVMBG mengimbau masyarakat, pengunjung, wisatawan, dan pendaki untuk tidak mendekati Gunung Anak Krakatau atau beraktivitas dalam radius 3 kilometer dari kawah aktif.

"Masyarakat/pengunjung/wisatawan/pendaki tidak mendekati G. Anak Krakatau atau beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif," tulis PVMBG.
 

(Awaludin)

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