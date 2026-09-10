Pemimpin Negara dengan Bayaran Tertinggi di Dunia Terima Kenaikan Gaji Rp19,3 M

SINGAPURA – Pemerintah Singapura menyatakan akan menaikkan gaji tahunan para menteri dan pejabat lainnya, termasuk perdana menteri yang merupakan pemimpin politik dengan bayaran tertinggi di dunia.

Lawrence Wong akan menerima kenaikan sebesar SGD1,4 juta (Rp19,39 miliar) dalam paket gaji tahunannya. Ia menyatakan akan menyumbangkan kenaikan gaji ini untuk kegiatan amal selama lima tahun ke depan.

Wong mengatakan bahwa menaikkan gaji menteri diperlukan untuk menarik talenta yang lebih baik. Pemerintah sebelumnya berpendapat bahwa pemberian gaji tinggi kepada menteri dapat mencegah korupsi.

Namun, langkah ini menuai kritik di Singapura, di mana terdapat kekhawatiran mendalam mengenai keamanan kerja dan kenaikan biaya hidup.

Bahkan sebelum kenaikan gaji tersebut berlaku, Wong sudah menjadi pemimpin dunia dengan bayaran tertinggi.

Saat ini ia menerima gaji tahunan sebesar SGD2,2 juta, dan kini gajinya akan naik lebih dari 60% menjadi SGD3,6 juta (Rp49,87 miliar).

Di urutan berikutnya adalah Kepala Eksekutif Hong Kong John Lee, yang berpenghasilan sekitar USD719.000, diikuti oleh Presiden Swiss Guy Parmelin dengan USD606.000.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berpenghasilan USD400.000 per tahun, sementara PM Inggris Andy Burnham menerima USD230.000.

Pada Selasa (8/9/2026), Wong mengakui bahwa gaji para menteri Singapura telah menuai sorotan karena nilainya jauh melampaui penghasilan sebagian besar warga. Pendapatan bulanan median di negara tersebut adalah SGD5.775.

Namun, ia berpendapat bahwa dirinya menghadapi kesulitan dalam meyakinkan para pemimpin bisnis dan pejabat tinggi sipil untuk terjun ke dunia politik.