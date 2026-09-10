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Suparno Hilang Usai Kecelakaan, Ditemukan Warga Tewas Mengenaskan di Sungai Brantas

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |02:00 WIB
Suparno Hilang Usai Kecelakaan, Ditemukan Warga Tewas Mengenaskan di Sungai Brantas
Ilustrasi Mayat
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JOMBANG - Seorang pria di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menghilang setelah kecelakaan. Korban bernama Suparno (58) ditemukan tewas mengapung di tepi Sungai Brantas setelah sempat dicari oleh keluarga dan petugas.

Saat ditemukan, korban sudah dalam kondisi tewas. Petugas kemudian mengevakuasi jasad korban dan membawanya ke rumah duka.

"Kita temukan koban terjebak di bawah pohon eceng gondok yang ada di Sungai Brantas. Lokasi awal sampai dengan (titik) kita temui kurang lebih 400 meter dan kedalaman sungai 5 meter," ujar Kepala BPBD Jombang Wiko F Dias, Rabu (9/9/2026).

Dia mengatakan, proses pencarian dilakukan setelah keluarga melaporkan korban hilang dan diduga tenggelam di Sungai Brantas. Pihak keluarga menyatakan ikhlas atas kejadian tersebut dan meminta agar jenazah Suparno segera dimakamkan.

Peristiwa kecelakaan tersebut terjadi di Desa Keboan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang. Detik-detik kecelakaan terekam CCTV yang berada di sekitar lokasi.

Dalam rekaman CCTV, Suparno yang merupakan warga Desa Menturus, Kecamatan Kudu, terlihat mengendarai sepeda motor Thunder dari arah desanya menuju Jombang.

Saat tiba di lokasi kejadian, korban bermaksud putar balik. Namun, dari arah belakang melaju pengendara sepeda motor lain dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak korban.

Tubuh Suparno terpental akibat benturan hingga sempat tidak sadarkan diri. Sementara pengendara yang menabraknya langsung melarikan diri dan meninggalkan lokasi.

 

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