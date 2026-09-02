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Ada Gergaji di TKP, Mayat di Gardu Listrik LRT Pancoran Diduga Hendak Curi Kabel

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |07:55 WIB
Ada Gergaji di TKP, Mayat di Gardu Listrik LRT Pancoran Diduga Hendak Curi Kabel
llustrasi.
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JAKARTA - Penemuan mayat tanpa identitas di dalam gardu listrik di dekat LRT Pancoran, Jakarta Selatan menimbulkan kehebohan. Polisi menduga, korban berencana mencuri kabel di lokasi, tetapi tewas tersetrum.

"Ya, diduga Mr X mau mengambil kabel di gardu listrik tersebut," kata Kapolsek Pancoran Kompol Suminto dikutip Rabu (2/9/2026).

Suminto menerangkan, korban diketahui membawa sejumlah peralatan untuk memotong kabel dalam gardu. Polisi menemukan gergaji besi dan kantong plastik di lokasi kejadian.

"Kira-kira diprediksikan kabel yang mau diambil, karena alat yang dibawa adalah gergaji besi sama kantong plastik," ujar dia.

Suminto menjelaskan korban masuk dari area bawah gardu. Kemudian korban diduga tersengat listrik saat di dalam gardu.

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