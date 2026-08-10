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Pria Ditemukan Tewas di Kontrakan Ciracas Jaktim

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 10 Agustus 2026 |22:02 WIB
Pria Ditemukan Tewas di Kontrakan Ciracas Jaktim
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Seorang pria ditemukan meninggal dunia di sebuah kontrakan di Jalan Suci, RT 01/RW 03, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur, Senin (10/8/2026). 

“Warga Tambora Jakarta Barat, inisial HA umur 42 tahun,” kata Kapolsek Ciracas Kompol Rohmad.

Rohmad menyebutkan, korban ditemukan meninggal sekitar pukul 13.30 WIB. Dari informasi awal, pihaknya menduga korban meninggal karena sakit.

“Sakit,” ujarnya.

Penemuan tersebut sebelumnya ramai di media sosial. Dalam informasi yang beredar, korban disebut ditemukan di salah satu kontrakan di kawasan Jalan Suci.

Polisi masih menangani penemuan tersebut untuk memastikan kondisi dan identitas korban.

(Arief Setyadi )

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